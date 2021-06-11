В Киеве начнется вакцинация госслужащих

В Киеве стартует кампания по вакцинации от коронавируса государственных служащих. Их начнут прививать с понедельника, 14 июня.

В частности, в Киеве начнут вакцинировать сотрудников законодательных, исполнительных и судебных органов власти центрального, регионального и местного уровней и органов местного самоуправления.

В Киеве их будут вакцинировать мобильные бригады вакциной Pfizer.

Читайте также, вакцинация является недостаточной для полного преодоления пандемии коронавируса. оронавирус все еще "очень опасен", и люди должны вести себя разумно, всем следует минимизировать контакты с другими, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Кроме того, с начала кампании по вакцинации от коронавируса в Украине сделано 1 545 019 прививок. 500 тысяч последних прививок сделали за 20 дней, так, по состоянию на 20 мая сообщалось, что в Украине сделано 1 012 815 прививок от COVID-19.

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По материалам: Подробности