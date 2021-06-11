В 3 областях Украины 11 июня сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

11июня вбольшинстве районов Ровненской, Львовской, Тернопольской областей прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

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Соблюдайте правила пожарной безопасности: небросайте влесу горящие спички, окурки, тлеющие предметы; неразводите костер вгустых зарослях, среди хвойного молодняка, под низкими кронами деревьев, рядом сучастками сухой растительности иторфа.

Неоставляйте костер без присмотра, особенно вветреную погоду; невыбрасывайте наосвещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла, которые могут сработать как зажигательные линзы; небросайте влесу пропитанную горючим веществом ветошь.

Вслучае сильного возгорания сообщите опожаре ворганы лесной охраны, вместные органы власти или полицию ипокиньте опасную зону. Уходите оогня подиагонали отнаправления его распространения всторону реки или дороги.

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По материалам: Gismeteo