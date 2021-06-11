Общество

Сиднейцы пережили самый холодный день за 37 лет

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Суровая зимняя погода обрушилась набольшую часть юго-востока Австралии, принося ссобой разрушительные ветры, проливные дожди сгрозами, наводнениями, снегопадом иградом. ВСиднее был официально зарегистрирован самый холодный день с1984года, температура вгороде понизилась до+10,3 °Cсообщает 9News.

Сиднейцы пережили самый холодный день за 37 лет

©ABC

Вавстралийском штате Новый Южный Уэльс за48часов до10июня местами намело полуметровые сугробы. НаЦентральном плоскогорье Ориндж прошел самый сильный снегопад с2015года, вгорах зафиксировано 16см свежего снега. Нанекоторых горнолыжных курортах, включая Тредбо, выпало до30см снежных осадков.

Порегиону объявлен высокий риск заморозков, водители предупреждены огололеде иопасных дорожных условиях. Несколько крупных дорог назападе штата были закрыты из-за снега ильда.

Сильный ветер соскоростью 100км/ч нанес ущерб вМельбурне, что вызвало тысячи обращений запомощью вГосударственную службу почрезвычайным ситуациям.

Засутки спасатели ипожарные получили более 2тыс. сообщений оповаленных деревьях, около 500 вызовов касались повреждений домов.150 звонков поступило отлюдей, которым понадобилась помощь врайонах, затопленных паводком.

Сиднейцы пережили самый холодный день за 37 лет

©MSN

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 17 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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