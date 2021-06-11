Общество

“Разбросанные трупы лежат, как мусор”: сотрудник морга показал жуткие кадры

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"Разбросанные трупы лежат, как мусор": сотрудник морга показал жуткие кадры

Жуткие снимки морга в Харькове, который находится на улице Дмитриевской, опубликовали в сети. Трупы людей разбросаны прямо на полу, а в помещении абсолютная антисанитария. Об этом сообщает Telegram-канал Х*****й Харьков".

Сотрудник учреждения показал, как выглядит Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы изнутри. 

"Разбросанные трупы лежат, как мусор": сотрудник морга показал жуткие кадры

Работник морга обвиняет свое руководство в том, что все там выглядит именно так. В частности, этот человек сказал, что в полное антисанитарное положение помещений там воспринимается как должное. Не говоря уже о том, что многие тела лежат, как мусор.

"Разбросанные трупы лежат, как мусор": сотрудник морга показал жуткие кадры

"Те ужасы, которые происходят в Харьковском областном бюро судебно-медицинской экспертизы, сложно представить в нашем 21 веке. Это больные ковидом, СПИДом, гепатитом. Заметьте, это в центре Харькова", – сказано в сообщении.

"Разбросанные трупы лежат, как мусор": сотрудник морга показал жуткие кадры

Напомним, что ранее в Харьковской области перепутали тела умерших от коронавируса людей. Подмену обнаружили уже во время отпевания.

Ранее "Подробности" писали о том, что в украинской столице власти компенсируют расходы на транспортировку и кремацию умерших от коронавируса киевлян. 

По материалам: Подробности

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