Общество

Погода в Украине на 11 июня: что обещают синоптики

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Погода в Украине на 11 июня: что обещают синоптики

Погода в Украине в пятницу, 11 июня, будет дождливой, однако теплой. Атмосферные фронты принесут с собой дожди и грозы во все регионы страны.

Средняя температура воздуха по Украине будет колебаться в пределах +22 … +26 градусов. Синоптики обещают кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер.

Относительно холодную погоду обещают на востоке. Ветер во всех регионах будет порывистым и дуть с северо-запада со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

В Киеве столбики термометров поднимутся до +23 … +25 градусов. Жителям столицы советуют брать с собой зонтики при выходе из дома.

Ранее сообщалось, что синоптики дали невероятный прогноз погоды на лето. Также мы писали о том, что на Краматорск обрушился мощный град.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 18 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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