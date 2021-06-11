Погода в Украине на 11 июня: что обещают синоптики

Погода в Украине в пятницу, 11 июня, будет дождливой, однако теплой. Атмосферные фронты принесут с собой дожди и грозы во все регионы страны.

Средняя температура воздуха по Украине будет колебаться в пределах +22 … +26 градусов. Синоптики обещают кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер.

Относительно холодную погоду обещают на востоке. Ветер во всех регионах будет порывистым и дуть с северо-запада со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

В Киеве столбики термометров поднимутся до +23 … +25 градусов. Жителям столицы советуют брать с собой зонтики при выходе из дома.

Ранее сообщалось, что синоптики дали невероятный прогноз погоды на лето. Также мы писали о том, что на Краматорск обрушился мощный град.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности