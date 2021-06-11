Погода в Украине 12 июня: дожди с грозами
Всубботу, 12июня, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, вбольшинстве областей пройдут дожди сгрозами. Вотдельных районах северных ивосточных областей ночью иутром сгустится туман, видимость снизится до10-60м.
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Ветер юго-западный, северо-западный, 3-11м/с.
ПоУкраине ввоздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав, взападных областях— до128 ед./куб.м.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +14…+17 °С, днем температура воздуха составит +22…+24 °С.
Назападе температура воздуха составит +13…+15 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +22…+25 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+15…+16 °С, днем температура воздуха поднимется до+22…+24 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +14…+16 °С, днем воздух прогреется до+22…+24 °С.
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По материалам: Gismeteo