Киевлян предупреждают о грозах днем 11 июня

ВКиеве иКиевской области днем 11июня ожидаются грозы (Iуровень опасности, желтый).

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ВКГГА напоминают, что вовремя грозы следует закрыть окна инеподходить кним, небраться заметаллические входные двери.

Вовремя грозы нельзя: прятаться под очень высокими деревьями, сидеть наполянах, прятаться под скалами, купаться, идти наоткрытой местности вмокрой одежде или плотной группой.

Департамент муниципальной безопасности КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей ит.д. немедленно информировать экстренные службы потелефонам: 101 или 103.

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По материалам: Gismeteo