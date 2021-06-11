Большое облако пыли из Сахары достигло Южной Америки

Масштабное облако пыли изпустыни Сахары растянулось через Атлантический океан изапоследнюю неделю добралось доКарибского бассейна иЮжной Америки, сообщает The Watchers.

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Метеорологи предупредили, что пыль останется над регионом втечение нескольких дней, снижая видимость иухудшая качество воздуха. После этого облако будет дрейфовать кюго-восточным частям Соединенных Штатов.

Наибольшее облако пыли вСахаре заполвека накрыло Карибский бассейн виюне 2020года, явление получило название «пылевое облако Годзиллы» ивызвало опасные уровни качества воздуха.

Воздушный слой Сахары— это масса сухого пыльного воздуха, который собирается над пустыней вконце весны, лета иранней осени.

Максимальной активности воздушный слой достигает сконца июня досередины августа, вспышки происходят каждые 3-5дней. Облако распространяется назапад, достигая Флориды, Центральной Америки иТехаса, покрывая обширные районы Атлантики.

Воздушный слой Сахары обладает уникальными свойствами: его тепло, сухой воздух исильные ветры могут подавлять образование иразвитие ураганов. Богатые железом частицы пылевого облака отражают солнечный свет иуменьшают нагрев поверхности океана.

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По материалам: Gismeteo