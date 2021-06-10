Общество

Вознесение Господне: как загадать желание

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Вознесение Господне: как загадать желание

10 июня в Украине будут праздновать Вознесение Господне. Это один из крупнейших церковных праздников в июне.

Дата празднования Вознесения отсчитывается от Пасхи. Вознесение наступает на 40-й день после Пасхи. Таким образом, в православном календаре на июнь 2021 года Вознесение приходится на 10-е число. 

На Вознесение готовят специальную выпечку – печенье в виде лесенок или пироги, украшенные подобными элементами из теста, а также пекут блины, которые называют "онучами". Все это связано с символикой подъема Спасителя на небо. 

Как загадать желание на Вознесение

Господь милостив к верующим, поэтому считается, что молитвы, произнесенные в Вознесение, будут услышаны, а загаданные желания исполнятся.

Отметим, что просить материальных благ по этому поводу не следует. Нужно загадывать добрые желания и искренне просить об их исполнении Всевышнего.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 26 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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