Вознесение Господне 10 июня: как привлечь счастье и удачу
Вознесение Господне – большой праздник, посвященный ключевому понимаю роли Спасителя в православной вере – пришествию Иисуса Христа на Землю для исполнения великой миссии, чтобы затем вернуться на Небеса.
Определенной даты празднования Вознесения Господнего нет, поскольку праздник привязан к Пасхе и отмечается через 40 дней после нее. В 2021 году он приходится на 10 июня.
В этот день люди отправляются на утреннюю службу, где посвящают себя молитвам. Поста в этот день нет, поэтому разрешается есть все. А вот работать и заниматься рукоделием нельзя.
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Что нужно делать 10 мая, чтобы привлечь в жизнь счастье, удачу, любовь и исполнить свое желание:
– Если обратиться к Христу с просьбой исполнить желание, то любое светлое желание он обязательно исполнит.
– Согласно приметам, если сделать бескорыстные добрые дела, то в личной жизни, в браке и любви будет гармония и счастье.
– Для того, чтобы жизнь стала богатой и улучшилось материальное положение, нужно при виде голубя попросить у птицы благосостояния.
– Чтобы карьера резко пошла вверх и принесла успех, сегодня пекут специальное печенье в виде лесенки. Такое печение нужно съесть до заката.
– Девушки могут привлечь удачу в свою личную жизнь. Для этого нужно заплести в косичку три веточки березы прямо на дереве и смотреть: если до Троицы не завянет, значит, в этом году она встретит состоятельного жениха.
– Приметы на Вознесение Господне также говорят, что если подать милостыню и никому сегодня не отказывать в помощи, то в жизни будет счастье и удача.
Ранее мы писали о том, что нельзя делать на Вознесение Господне.
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По материалам: Подробности