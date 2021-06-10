Вознесение Господне 10 июня: как привлечь счастье и удачу

Вознесение Господне – большой праздник, посвященный ключевому понимаю роли Спасителя в православной вере – пришествию Иисуса Христа на Землю для исполнения великой миссии, чтобы затем вернуться на Небеса.

Определенной даты празднования Вознесения Господнего нет, поскольку праздник привязан к Пасхе и отмечается через 40 дней после нее. В 2021 году он приходится на 10 июня.

В этот день люди отправляются на утреннюю службу, где посвящают себя молитвам. Поста в этот день нет, поэтому разрешается есть все. А вот работать и заниматься рукоделием нельзя.

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Что нужно делать 10 мая, чтобы привлечь в жизнь счастье, удачу, любовь и исполнить свое желание:

– Если обратиться к Христу с просьбой исполнить желание, то любое светлое желание он обязательно исполнит.

– Согласно приметам, если сделать бескорыстные добрые дела, то в личной жизни, в браке и любви будет гармония и счастье.

– Для того, чтобы жизнь стала богатой и улучшилось материальное положение, нужно при виде голубя попросить у птицы благосостояния.

– Чтобы карьера резко пошла вверх и принесла успех, сегодня пекут специальное печенье в виде лесенки. Такое печение нужно съесть до заката.

– Девушки могут привлечь удачу в свою личную жизнь. Для этого нужно заплести в косичку три веточки березы прямо на дереве и смотреть: если до Троицы не завянет, значит, в этом году она встретит состоятельного жениха.

– Приметы на Вознесение Господне также говорят, что если подать милостыню и никому сегодня не отказывать в помощи, то в жизни будет счастье и удача.

Ранее мы писали о том, что нельзя делать на Вознесение Господне.

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По материалам: Подробности