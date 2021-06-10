Во Львове пенсионерка громила электросамокаты (видео)
Во Львове, в центре города, пожилая женщина громила припаркованные электросамокаты. Прохожие засняли все на камеру и показали видео в Telegram-канале "Типичный Львов".
На кадрах видно, как пожилая женщина один за другим бросает на землю электросамокаты.
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В сети пишут, что вероятно женщина хотела покататься. Однако, когда у нее не получилось, то она начала крушить электросамокаты.
Отметим, что до этого местные жители выбрасывали самокаты на помойку и даже в фонтан на площади Рынок
Напомним, что среди пользователей самокатами есть те, для кого поездка обернулась "скорой" и травмами.
Ранее мы писали о том, что в центре Киева молодой человек упал с электросамоката и накололся на металлический забор.
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По материалам: Подробности