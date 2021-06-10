Общество

В 4-х областях Украины 10 июня сохранится наивысший уровень пожарной опасности

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10июня вбольшинстве районов Волынской, Ровненской, Львовской иТернопольской областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В 4-х областях Украины 10 июня сохранится наивысший уровень пожарной опасности

©pixabay.com

Напоминаем правила пожарной безопасности: небросайте влесу горящие спички, окурки, тлеющие предметы; неразводите костер вгустых зарослях, среди хвойного молодняка, под низкими кронами деревьев, рядом сучастками сухой растительности, торфа.

Неоставляйте костер без присмотра, особенно вветреную погоду; невыбрасывайте наосвещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла, которые могут сработать как зажигательные линзы; небросайте влесу пропитанную горючим веществом ветошь.

В 4-х областях Украины 10 июня сохранится наивысший уровень пожарной опасности

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 35 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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