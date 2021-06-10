Общество

Средиземное море оказалось в эпицентре изменений климата

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Эксперты изУниверситета Валенсии, Испания, изучили спутниковые данные, собранные за35лет, ивыявили, что Средиземное море нагревается в2-3 раза сильнее, чем океаны планеты. Вэтом эпицентре изменений климата лето приходит раньше идлится дольше, сообщает Down toEarth.

Средиземное море оказалось в эпицентре изменений климата

©pixabay.com

В2раза быстрее потепление происходит вовнутренних игорных областях, таких как хребет Пеньяголоса.

Вбассейнах рек Сегура иХукар наблюдается значительная потеря дождевого италого стока, количество осадков вгод сократилось на20%.

Климатологи изУниверситета Аликанте сообщили, что вэтой полосе отмечено значительное увеличение количества теплых ночей.

Вбассейнах рек возросла продолжительность засушливых периодов, ачастота полезных умеренных осадков уменьшилась впользу разрушительных экстремальных дождей. Лето, наступающее раньше привычного начала сезона, становится все более жарким ипродолжительным.

Средиземное море оказалось в эпицентре изменений климата

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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