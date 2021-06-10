Общество

Солнечное затмение: как увидеть огненное кольцо

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Солнечное затмение: как увидеть огненное кольцо

10 июня украинцы смогут увидеть необычное солнечное затмение. Максимальная его фаза ожидается в 14:15 по киевскому времени.

Давайте разберемся, как можно и нельзя наблюдать за этим явлением. 

Как категорически нельзя смотреть? 
Можно ли смотреть на затмение в окно?

Нет. Даже если вы сильно прищуритесь. И через тонированное стекло в машине смотреть на солнечное затмение тоже нельзя.

Как еще нельзя смотреть на солнечное затмение?

А еще для наблюдения за солнечным затмением не подойдут:

  • бинокль;
  • телескоп, 
  • любые очки, в том числе солнцезащитные, 
  • поляризационные светофильтры,
  • проявленная цветную фотопленку.

Солнечное затмение: как увидеть огненное кольцо

Все эти способы не защитят ваши глаза должным образом. Да, эти предметы ослабляют видимый глазом свет, но они пропускают ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, которые очень вредны для глаз.

А как смотреть? 

Если на затмение взглянуть очень хочется, то лучше заранее купить специальные очки. Такие есть в магазинах оптики. Подойдет для этих целей и маска для сварки. А еще смотреть затмение можно через:

  • ненужную дискету – разломайте ее и достаньте оттуда магнитную пленку (именно она и послужит вам фильтром для просмотра);
  • специальный фильтр, который можно установить на телескоп или бинокль;
  • закопченное на огне стекло – просто прокоптите осколок стекла над свечой, только оно должно быть полностью черным, без единого просвета (правда, и через такой фильтр долго смотреть на затмение не рекомендуется);
  • фотопленку, но только черно-белую и только непроявленную. Это важно!

И даже сквозь безопасные для просмотра фильтры смотреть на солнце не стоит дольше 30-40 секунд. Дайте глазам отдых.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как недавно человечество было свидетелем появления Кровавой Суперлуны 2021 года.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 29 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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