Родители в панике: школу в Черкассах накрыла загадочная волна смертей

В Черкассах при невыясненных обстоятельствах умерла 14-летняя ученица 8 класса общеобразовательной школы №2. Об этом сообщает пресс-служба Черкасского городского совета.

"Вызывает беспокойство тот факт, что это уже второй подобный инцидент в этой школе за достаточно короткий срок. По поручению городского головы разбираемся в ситуации", – заявила заместитель городского головы Марина Гаркава.

По данным местного издания "Вичерпно", трагедия произошла в четверг, 10 июня, не на территории школы. Обстоятельства смерти девочки устанавливают следователи. По предварительным данным, причиной смерти стало удушение.

Издание напоминает, что 27 мая повесился ученик 9-го класса этой же школы. Самоубийство он совершил дома.

Напомним, что 19 апреля ученик 9 класса черкасского лицея во время тренировки по стрельбе получил пулю в голову. Это произошло, когда инструктор-преподаватель вышел из тира. Парень месяц находился в Черкасской областной детской больнице. Ему сделали операцию, достав пулю из головы, но 19 мая он умер.

По материалам: Подробности