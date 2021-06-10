Разбитое лицо и травмы: прогулка на самокате Bolt обернулась поездкой на “скорой”

В Киеве все больше людей стали использовать самокаты Bolt. Среди пользователей масса восторженных отзывов. Однако есть и те, поездка для которых обернулась "скорой" и травмами. Об одном из таких случаев рассказал пользователь Facebook.

Так, мужчина рассказал историю, которая произошла с его подругой:

У самоката отказали тормоза. Прямо во время съезда с небольшого холма, недалеко от Мариинского парка. Ей пришлось прыгать на ходу, чтобы не попасть под машину. Если вы думаете, что это первый подобный случай – ошибаетесь.

"Когда она приехала в больницу, у нее спросили, что же произошло. И как только она начала говорить о самокате, врач перебил и вставил 4 буквы – Bolt? – И после кивка Алисы медик добавила – "К нам 3-4 человек в день из этих самокатов приезжает …", – пишет мужчина.

Также он отметил, что после прочитал, что каждая поездка страхуется на 150 000 гривен.

Но, как бы трагически ни звучало, сомневаюсь, что вам понадобится эта страховка в случае смерти. Электросамокаты стоят на каждом шагу. На них катаются и по двое, и по-трое. На них ежедневно разбивают головы и ломают ноги.

По его информации, сам Bolt в юридической информации полностью отказывается от своих самокатов, не несет ответственности за их обслуживание и тому подобное.

Ранее мы писали о том, что в центре Киева молодой человек упал с электросамоката и накололся на металлический забор.

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По материалам: Подробности