Погода на 10 июня: где пройдут дожди

В четверг, 10 июня, в Украине будет тепло, но мокро. В некоторых областях дожди будут сопровождаться грозами.

Так, завтра синоптики обещают переменную облачность. Ночью в северных и юго-восточных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков, днем в Украине умеренные кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°, в Карпатах ночью 4-9°, днем 12-17°.

В Киеве 10 июня ночью местами ожидается небольшой дождь, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.

Как сообщалось, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будут близкой к климатической норме, но некоторые регионы ожидают жару в 39º.

Ранее сообщалось, что синоптики дали невероятный прогноз погоды на лето. Также мы писали о том, что на Краматорск обрушился мощный град.

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По материалам: Подробности