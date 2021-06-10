На Житомирщине молния ударила в девушку во время разговора по телефону

Вселе Малый Кривотин Емильчинского района Житомирской области молния ударила 15-летнюю девушку вовремя разговора потелефону, сообщает Управление повопросам гражданской защиты населения иоборонной работы Житомирской ОГА насвоей странице вFacebook.

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Инцидент произошел 8июня, когда девушка вовремя грозы разговаривала потелефону вдоме. Пострадавшую госпитализировали вреанимационное отделение центральной больницы. Сейчас она находится втравматологическом отделении лечебного учреждения.

Это второй подобный случай наЖитомирщине вэтом году. Отудара молнии ранее пострадал 42-летний житель Житомирского района.

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По материалам: Gismeteo