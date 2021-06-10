«Желтое» предупреждение: в Украине 10 июня ожидаются грозы и шквалы

Днем 10июня вУкраине ожидаются грозы, вотдельных районах— град ишквалы до15-20м/с (Iуровень опасности, желтый).

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ВКиеве иКиевской области днем 10июня— гроза (Iуровень опасности, желтый).

Вовремя грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор отантенны, закрыть все окна, неподходить кокнам, небраться заметаллические входные двери.

Наприроде следует спуститься внизину, отойти отодиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше отводоемов, наоткрытой местности укрыться вямку (ров), агруппе людей следует расположиться водиночку, снять ссебя металлические предметы иположить отдельно отсебя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, тоими можно укрыться (подложить под себя), влесу следует укрыться под невысокими деревьями или вкустах.

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По материалам: Gismeteo