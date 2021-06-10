Из научного института в Киеве украли опасный штамм птичьего вируса

Бывшая сотрудница Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов микроорганизмов украла флаконы со штаммами опасного вируса для продажи. Об этом сообщает Офиса генпрокурора.

Женщина была ответственной за поддержание производственных и контрольных штаммов вирусов, хранящихся в Национальном центре штаммов микроорганизмов Украины. Имея доступ к хранилищу, она присвоила опасные штаммы вирусов – возбудителей заразных болезней животных, которые могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ.

Бывшая заведующая сектором вынесла из помещения института флаконы со штаммом вируса ньюкаслской болезни птицы.

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Чтобы замести следы, женщина нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов. Она умышленно уменьшала количество исходных образцов для получения нового пассажа – заражения чувствительной клетки с целью получения от нее новой популяции вируса. Она не возвращала их в хранилище микроорганизмов, а часть новосозданного материала присваивала.

Украденные штаммы вируса подозреваемая хранила дома в холодильнике с целью дальнейшей продажи. Флаконы были обнаружены и изъяты при обыске.

Ученой предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса Украины "завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением", решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что 1 июля в Китае зарегистрировали первый случай заболевания человека птичьим гриппом штамма H10N3.

По материалам: Подробности