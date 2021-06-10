Блогера Юрия Дудя будут судить за пропаганду наркотиков

Зюзинский районный суд Москвы зарегистрировал административное дело о пропаганде наркотиков в отношении журналиста и блогера Юрия Дудя. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря .

Дело в отношении Ю. А. Дудя поступило в суд. Дата рассмотрения пока не назначена.

Юрия Дудя будут судить за пропагануа наркотических средств с использованием интернета (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП). По этой статье предусмотрен максимальный штраф в размере 1,5 млн рублей (570 тыс. грн).

В апреле полиция возбудила административное дело после жалобы на его интервью главы Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной.

Официальные психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера Юрия Дудя. Материалы дела были направлены в Зюзинский районный суд города Москвы для принятия дальнейшего решения по этому делу.

Пропаганду наркотиков усмотрели в интервью Дудя с украинским блогером Иваном Рудским (Ивангай) и певцом Алишером Валеевым (Моргенштерн). Последнего за пропаганду наркотиков в видеоклипах недавно оштрафовали на 100 тыс. рублей (38 тыс. грн).

На своем Youtube-канале "вДудь" (8,2 млн подписчиков) бывший спортивный журналист выкладывает интервью со знаменитостями.

Напомним, что СБУ запретила въезд в Украину российскому рэперу Моргенштерну из-за пропаганды культа насилия, жестокости и наркотиков.

По материалам: Подробности