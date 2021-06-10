Общество
11 июня в Украине пройдут дожди, днем местами до +24 °С
Впятницу, 11июня, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, повсей территории страны пройдут дожди сгрозами. Вотдельных районах северных ивосточных областей ночью иутром будет наблюдаться туман, видимость снизится до20-400м.
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Ветер юго-западный, северо-западный, 4-11м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +14…+17 °С, днем температура воздуха составит +20…+22 °С.
Назападе температура воздуха составит +14…+15 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +20…+24 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+14…+16 °С, днем температура воздуха поднимется до+21…+23 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +14…+17 °С, днем воздух прогреется до+21…+23 °С.
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По материалам: Gismeteo