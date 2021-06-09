Ученые рассказали о древнем мегаозере, превышающем по размеру многие моря

Около 10млн лет назад существовало самое большое озеро вистории Земли— Паратетис, этот гигантский водоем занимал территорию отАльп вИталии доКазахстана. Воды внем было в10раз больше, чем вовсех современных озерах, вместе взятых, сообщает Science Alert.

©Utrecht University

Новое исследование ученых изУтрехтского университета вНидерландах выявило 4катастрофических цикла, которые уменьшили размеры озера иуничтожили виды, которые внем обитали.

Водная жизнь Паратетиса охватывала все: отмоллюсков иракообразных докитов идельфинов. Когда уровень воды упал, аколичество соли повысилось, существа вымерли.

Самое сильное падение уровня стало последним, оно произошло между 7,65 и7,9 млн лет назад, вода высохла нацелых 250м, разделив мегаозеро намини-озера, вероятно, токсичные для большинства водных обитателей.

Напике вместимости Паратетис занимал площадь около 2,8 млнкв.км. Высыхание колоссального озера совпадает сизменениями климата иландшафта вЕвразии. Паратетис просуществовалбы около 5млн лет, прежде чем изменения вландшафте привелибы кего утечке вСредиземное море.

©Jooinn

По материалам: Gismeteo