Вся Украина перешла в “зеленую” зону карантина

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В Украине все области перешли в "зеленую" зону карантина. В этой зоне действуют самые слабые карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно данным Минздрава, вся Украина перешла в "зеленую" зону.

В этой зоне действуют следующие ограничения:

масочный режим в общественных зданиях,

массовые мероприятия с участием более 50 человек,

кинотеатры и учреждения культуры с наполненностью не более 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале,

перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест,

посещение учреждений дошкольного, школьного, внешкольного и специализированного образования, если на самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения.

Отметим, по процедуре в "зеленую" зону переводит Минздрав, но окончательное решение должна принять госкомиссия ТЭБ и ЧС. После ее решения все области официально станут "зелеными".

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По материалам: Подробности