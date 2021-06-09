Общество

В ряде областей Украины 9 июня сохранится чрезвычайный риск возникновения пожаров

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Всреду, 9июня, вВолынской, Тернопольской, Ровненской, Житомирской иСумской областях удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

В ряде областей Украины 9 июня сохранится чрезвычайный риск возникновения пожаров

©pixabay.com

Влесных массивах часто возникают низовые пожары, выжигающие лесную подстилку, подрост иподлесок, травянисто-кустарниковый покров, валежник икорневища.

Взасушливый период при ветре представляют опасность верховые пожары, при которых огонь распространяется покронам деревьев хвойных пород. Скорость низового пожара— от0,1 до3м/мин, верхового— до100м/мин понаправлению ветра.

Если выоказались вблизи очага пожара влесу, иувас нет возможности своими силами справиться сего тушением, немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей онеобходимости выхода изопасной зоны. Выходите надорогу или просеку, широкую поляну, кберегу реки или водоема.

В ряде областей Украины 9 июня сохранится чрезвычайный риск возникновения пожаров

©DSNS.gov.ua

По материалам: Gismeteo

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