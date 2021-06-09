Общество

В рейтинг лучших университетов мира вошли 8 украинских вузов

Photo of Admin Admin Send an email 38 секунд ago
0 0 1 минута чтения

В рейтинг лучших университетов мира вошли 8 украинских вузов

Сразу 8 украинских вузов вошли в ежегодный рейтинг лучших университетов мира Quacquarelli Symonds. Рейтинг стал самым большим за все время его составления, в него попали 1300 учебных заведений.

Лучшим украинским вузом оказался ХНУ им. Каразина, разместившийся между 511-520 местами. Также попали в рейтинг КНУ им. Шевченко, Киевский, Харьковский и Львовский политехи, Сумской университет, ЛНУ им. Франко и Киево-Могилянская Академия. 

В рейтинг лучших университетов мира вошли 8 украинских вузов

Лучшим вузом мира признали Массачусетский технологический институт, на втором месте – Оксфордский университет, третий – Стэнфордский университет.

Место в рейтинге зависело от ряда факторов:

  • академическая репутация вуза на основе опроса ученых и работодателей со всего мира;
  • научный авторитет преподавателей вуза на основе цитируемости другими учеными;
  • привлечение иностранных студентов и преподавателей;
  • соотношение численности преподавателей к количеству учащихся.

Ранее "Подробности" опубликовали ежегодный рейтинг 200 лучших школ Украины по итогам ВНО. 

Напомним, что Google запускает альтернативные традиционным онлайн-университеты. 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 38 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Теннис: Марченко получил выигрыш на старте турнира в Великобритании

1 час ago

Зонд NASA показал самый большой спутник Солнечной системы

1 час ago

В ЕС прокомментировали решение о санкциях – активы Януковича остаются замороженными

2 часа ago

СБУ заблокировала незаконную майнинг-ферму. Создали угрозу для критической инфраструктуры региона

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button