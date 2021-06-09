В рейтинг лучших университетов мира вошли 8 украинских вузов

Сразу 8 украинских вузов вошли в ежегодный рейтинг лучших университетов мира Quacquarelli Symonds. Рейтинг стал самым большим за все время его составления, в него попали 1300 учебных заведений.

Лучшим украинским вузом оказался ХНУ им. Каразина, разместившийся между 511-520 местами. Также попали в рейтинг КНУ им. Шевченко, Киевский, Харьковский и Львовский политехи, Сумской университет, ЛНУ им. Франко и Киево-Могилянская Академия.

Лучшим вузом мира признали Массачусетский технологический институт, на втором месте – Оксфордский университет, третий – Стэнфордский университет.

Место в рейтинге зависело от ряда факторов:

академическая репутация вуза на основе опроса ученых и работодателей со всего мира;

научный авторитет преподавателей вуза на основе цитируемости другими учеными;

привлечение иностранных студентов и преподавателей;

соотношение численности преподавателей к количеству учащихся.

Ранее "Подробности" опубликовали ежегодный рейтинг 200 лучших школ Украины по итогам ВНО.

Напомним, что Google запускает альтернативные традиционным онлайн-университеты.

По материалам: Подробности