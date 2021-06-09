Общество

В Киеве оборвался лифт, есть погибший

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В Киеве оборвался лифт, есть погибший

В Киеве, в одном из домов на улице Декабристов, который находится в Дарницком районе, оборвался лифт. В результате погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

9 июня в 15:23 в оперативно-координационный центр Главного управления по линии службы 103 поступило сообщение о том, что на ул. Декабристов, 10А в лифтовой шахте находится тело человека.

Спасатели достали из шахты лифта тело погибшего.

Обстоятельства трагедии будут устанавливать правоохранители.

Как отметили в пресс-службе, по предварительной информации, в лифтовой шахте проводились ремонтные работы.

Напомним, что недавно в Одессе произошел несчастный случай в одном из многоэтажных домов. Там оборвался лифт с восьмью пассажирами. 

По материалам: Подробности

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