Общество
Погода в Украине 10 июня: ожидаются дожди и грозы
Вчетверг, 10июня, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, повсей территории страны пройдут дожди сгрозами. Вотдельных районах северных ивосточных областей ночью иутром будет наблюдаться туман, видимость снизится до30-90м.
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Ветер юго-западный, северо-западный, 4-12м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +14…+17 °С, днем температура воздуха составит +19…+22 °С.
Назападе температура воздуха составит +13…+15 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +19…+23 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+13…+15 °С, днем температура воздуха поднимется до+21…+22 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +14…+17 °С, днем воздух прогреется до+21…+23 °С.
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По материалам: Gismeteo