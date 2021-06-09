По всей Украине объявили штормовое предупреждение

В течение сегодняшнего дня, 9 июня, по всей Украине ухудшится погода. Ожидаются сильный ветер, а местами грозы и град.

Так, по информации синоптиков, днем 9 июня в большинстве областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый).

В частности, град прогнозируют в северных, центральных и южных областях. Грозы-по всей Украине.

В Киеве и Киевской области 9 июня также ожидается гроза.

Ранее сообщалось, что синоптики дали невероятный прогноз погоды на лето. Также мы писали о том, что на Краматорск обрушился мощный град.

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По материалам: Подробности