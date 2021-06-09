Площадь мертвых зон в Мировом океане стала наибольшей за всю историю наблюдений

Океанологи изКалифорнийского университета вСанта-Круз заявляют, что вМировом океане возросла площадь мертвых зон— районов, где уровень кислорода настолько низок, что морские животные вних невыживают. Впоследние десятилетия эти зоны расширились, как никогда ранее, сообщает Science Alert.

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Необитаемые воды неограничиваются океаном, потеря кислорода возерах также стала серьезной проблемой.

Исследования показали, что мертвые зоны являются повторяющейся особенностью Тихого океана, это происходит поменьшей мере 1,2 млн лет. Заэтот период надне Берингова моря всеверной части Тихого океана ученые выявили 27отдельных случаев мертвых зон.

Эти явления обычно происходят вовремя теплых межледниковых периодов, похожих натот, который мыпереживаем сейчас.

Мертвые зоны связывают свредоносным цветением водорослей, состоящих измикроскопических организмов, которые разлагаются иопускаются наморское дно, это ведет красходу кислорода вводе.

Внаше время ситуация вмертвых зонах усугубляется загрязнением окружающей среды, когда продукты жизнедеятельности человека попадают вокеан истановятся источником питательных веществ для водорослей.

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По материалам: Gismeteo