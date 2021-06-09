Из “ДНР” перестали выпускать детей старше 14 лет без паспортов

В самопровозглашенной "ДНР" перестала выпускать за пределы подконтрольной ей территории детей старше 14 лет, у которых нет паспорта Украины, России или "ДНР". Об этом пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на сообщение в Telegram-канале "депутата ДНР" Анастасии Селивановой.

С прошлой пятницы ко мне поступают обращения родителей 14-летних детей, которых высаживают из автобуса прямо на пункте пропуска вместе с детьми, и не пропускают через границу ДНР.

Раньше дети в возрасте с 14 до 16 лет могли пересечь "границу ДНР" на основании оригинала свидетельства о рождении вместе с одним из родителей. Теперь из "республики" невозможно выехать без паспорта. Не пропускают даже тех, у кого поданы документы на "паспорт ДНР" или есть "адресная справка". Обычно этот "документ" делают минимум 1,5-2 месяца.

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Селиванова объясняет, что согласно "положению о паспорте ДНР", этот "документ" обязаны иметь все достигшие возраста 14 лет и постоянно проживающие на территории ОРДО.

Они могут пересечь границу только при предъявлении паспорта ДНР, РФ, Украины; загранпаспорта РФ или Украины.

Родителей предупреждают, что с 14 лет дети из оккупированных районов Донбасса не могут выехать за пределы ОРДО по свидетельству о рождении.

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Недавно "Подробности" писали о том, что 16-летняя девочка сбежала из "ДНР" по минному полю.

По материалам: Подробности