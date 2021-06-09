Грозы накроют всю Украину: прогноз погоды на 9 июня

В среду, 9 июня, Украину накроет новый циклон, который принесет еще больше осадков. На протяжении всего дня погода в Киеве будет пасмурной. Мелкий дождь закончится еще до рассвета. Утро и день пройдут без осадков, а вечером они начнутся снова, но уже более сильные.

В западных областях – от 24 до 26 градусов тепла, ночью температура опустится до 11–13 градусов. В центральных областях – днем от 23 до 25 градусов тепла, ночью – от 13 до 15 градусов. В северных областях 9 июня температура воздуха днем будет держаться в пределах от 23 до 25 градусов тепла, а ночью – от 13 до 15.

В восточных регионах – днем в пределах от 24 до 26, ночью – от 13 до 15 тепла. На юге температура плюсовая – от 23 до 25 градусов днем, ночная – от 13 до 15 градусов.

Ранее сообщалось, что синоптики дали невероятный прогноз погоды на лето. Также мы писали о том, что на Краматорск обрушился мощный град.

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По материалам: Подробности