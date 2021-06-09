Общество

Грозы и шквалы: в Украине резко ухудшится погода

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Грозы и шквалы: в Украине резко ухудшится погода

Штормовое предупреждение объявлено во всех областях Украины. В четверг, 10 июня, будет ливень и штормовой ветер. Днем в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Спасатели посоветовали, как действовать во время шквалов и гроз :

  • плотно закрывать окна в помещении, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, не парковать рядом с ними автотранспорт;
  • во время грозы выключить электроприборы (они притягивают разряд), отключить телевизор от антенны, не пользоваться мобильным телефоном;
  • на открытых участках необходимо спуститься в низину, отойти подальше от водоемов, на открытой местности спрятаться в углубление, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя);
  • в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Ранее сообщалось, что синоптики дали невероятный прогноз погоды на лето. Также мы писали о том, что на Краматорск обрушился мощный град.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
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