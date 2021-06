До Австралии добрался «антарктический взрыв», на континенте сильно похолодало

Ввосточные части Австралии движутся сильные ветры, снегопады инаводнения. Бюро метеорологии (BOM) предупредило австралийцев отом, что континента достиг «антарктический взрыв»— мощный холодный фронт сбольшим количеством осадков, сообщает The Watchers.

©ABC.au

Антарктический холод пришел изЮжного океана. ВНовом Южном Уэльсе, наАвстралийской столичной территории, вВиктории, Тасмании иКвинсленде объявлены предупреждения осуровой погоде.

Штат Викторию охватили ветры спорывами до80км/ч, температуры ниже нуля вызвали метели вгорах. Квостоку отАделаиды нагорном хребте Маунт-Лофти прошел сильный град.

Прогнозировалось, что 9и10июня станут самыми холодными вСиднее. Холодный фронт несет сильные ветры спорывами до100км/ч ипроливные дожди сгрозами вЮжную Австралию, Тасманию иВикторию. Местами возможно выпадение до200мм дождя.

Снег накроет горы иплоскогорья вцентральных исеверных частях Нового Южного Уэльса, инаюге Квинсленда. Насевере Тасмании инавостоке Виктории возможны наводнения отнезначительных досерьезных.

78km p/h winds whipping upasnow storm onMtBuller. @9NewsMelb pic.twitter.com/UViYE6qd38

—Reid Butler (@reid_butler9) June7, 2021

Ground turning white atMount Lofty Summit, the fog getting inthe way ofthe view! It’s around 3C.

Should have packed gloves! @9NewsAdel pic.twitter.com/TwPikCl5Mp

—Georgia Westgarth (@G_Westgarth) June8, 2021

По материалам: Gismeteo