Чемпионка Украины по пауэрлифтингу выпала из окна общежития во Львове

Во вторник, 8 июня, с 7-го этажа общежития технико-экономического колледжа "Львовской политехники" выпала и разбилась 17-летняя девушка. Как оказалось, погибла многократный призер чемпионатов Украины по пауэрлифтингу Ирина Квас. Об этом сообщает в Facebook Львовская областная федерация пауэрлифтинга.

Львовская областная федерация пауэрлифтинга выражает искренние соболезнования семье, близким, друзьям и тренеру многократного призера чемпионатов Украины, победителя чемпионатов области по пауэрлифтингу и жиму лежа Квас Ирины, которая сегодня трагически погибла.

Трагедия произошла в понедельник, 8 июня, около 6:00, сообщает полиция Львовской области. На "102" поступило сообщение от медиков о том, что на улице Лисинецкой от травм, полученных в результате падения с высоты, погибла молодая девушка.

Правоохранители установили личность погибшей – 17-летней жительницы Яворивского района, студентки второго курса одного из львовских учебных заведений.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти девушки. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

По информации пресс-службы университета, прежде чем выпасть из окна, девушка заперлась в своей комнате.

На последнем чемпионате Украины по классическому жиму лежа, который проходил с 3 по 6 апреля в Хмельницком, Ирина Квас завоевала "бронзу" в весовой категории до 69 кг.

Третьей она стала и на первенстве страны по классическому пауэрлифтингу, который проходил с 19 по 25 мая в Коломые.

Напомним, что 8 июня в Одессе альпинист, который выполнял строительные работы на одной из стен многоэтажного дома, сорвался со страховочного оборудования и полетел вниз. Мужчина чудом остался жив.

По материалам: Подробности