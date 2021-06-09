37-летняя женщина родила сразу десять детей (фото)

В провинции Гаутенг на севере ЮАР женщина родила сразу десять детей, установив новый мировой рекорд Гиннеса. 37-летняя Госиаме Тамара Ситхоле стала счастливой мамой семерых мальчиков и трех девочек, сообщают "Факты".

Отмечается, что УЗИ сначала показывало, что женщина носит шестерых детей, позже врачи сообщили о восьми детях.

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Как утверждает женщина, она забеременела естественным путем и не лечилась от бесплодия. Во время родов ей делали кесарево сечение.

У роженицы и ее мужа есть еще двое детей – близнецы родились шесть лет назад.

Женщине удалось побить рекорд роженицы из Марокко, которая в мае 2021 года родила сразу девять детей. Она стала мамой пятерых девочек и четырех мальчиков.

Ранее мы писали о том, сколько детей может родить женщина за жизнь.

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По материалам: Подробности