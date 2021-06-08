Общество

В Албании отменили все ограничения для туристов

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В Албании отменили все ограничения для туристов

Правительство Албании приняло решение отменить все карантинные ограничения для иностранных туристов. В частности, для посещения страны теперь не нужен ПЦР-тест на коронавирус, тест на антитела или паспорт вакцинации.

Об этом сообщает издание Euractiv.

При этом был отменена обязательная 14-дневная самоизоляция по приезду в страну.

Однако иностранным туристам настоятельно рекомендуется соблюдать дистанцию в аэропорту не менее 1,5 метров друг от друга, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Напомним, что Франция открывает границы для туристов.

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По материалам: Подробности

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0 0 Менее минуты назад
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