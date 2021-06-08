Общество

Мужчина на пять дней застрял в трубе

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Мужчина на пять дней застрял в трубе

В Днепре в трубе котельной застрял 55-летний мужчина. Он не мог самостоятельно выбраться оттуда пять дней. Об этом сообщает ГСЧС.

7 июня на место событий вызвали спасателей.

Как выяснилось, мужчина самостоятельно попал в технологическое помещение котельной на улице Космической Соборного района.

Спасатели с помощью веревки и снаряжения спустили мужчину до уровня первого этажа, после чего передали работникам экстренной медицинской помощи.

Спасенного мужчину с предварительным диагнозом "истощение" госпитализировали в городскую клиническую больницу №2.

Ранее мы писали о том, что в Черкассах руку девятилетнего мальчика зажало в металлическом заборе, ограждающем трансформаторную подстанцию.

По материалам: Подробности

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