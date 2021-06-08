Общество

Жителей Украины предупреждают о грозах 9 июня

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Всреду, 9июня, днем вбольшинстве областей Украины ожидаются грозы, вотдельных районах прогнозируются град ишквалы 15-20м/с. Объявлен первый уровень метеорологической опасности— «желтый». ВКиеве иКиевской области 9июня пройдет гроза, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

Жителей Украины предупреждают о грозах 9 июня

©pixabay.com

Молния особенно опасна, когда сразу завспышкой следует раскат грома. Вэтом случае следует принять меры предосторожности: вквартире или вдоме отключить бытовые электроприборы, закрыть окна, чтобы исключить попадание шаровой молнии.

Вовремя гроз сошквалами рекомендуется держаться подальше отдеревьев, рекламных щитов илиний электропередачи. Вблизи больших деревьев— напарковать автотранспорт. Вслучае очень сильного ветра необходимо укрыться вближайшем здании или естественном укрытии. Вжилом помещении следует закрыть все окна, забрать сбалконов илоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Жителей Украины предупреждают о грозах 9 июня

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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