“Французская весна-2021”: в центре Киева перекроют движение

11-12 июня в Киеве на Софийской площади под открытым небом состоится 17-ый ежегодный национальный фестиваль "Французская весна в Украине". В связи с этим движение транспорта в центре столицы будет ограничено, сообщает пресс-служба КГГА.

"Благодаря новому формату пленэра киевляне смогут посетить культурные мероприятия, соблюдая карантинные нормы. Также приобщиться к этим событиям можно будет и онлайн", – говорится в сообщении.

Так, 11-12 июня с 16:00 до 23:00 предусмотрено ограничение движения транспорта на Софийской площади, улицах Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской) и в Рыльском переулке. Также будут внесены изменения в движение общественного пассажирского транспорта, который курсирует по этим улицам.

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Кроме этого, будет частично отключено наружное освещение с 7 по 12 июня с 20:00 до 23:00 на Софийской площади, улицах Софиевской, Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Иринской до улицы Большой Житомирской) для проведения монументальной световой проекции "Я – мечта…", созданной с использованием 3D-технологий.

"Уличные спектакли, концерты классической музыки, кинопоказы, фотовыставки, встречи с художниками и интеллектуальные дебаты ждут этот раз посетителей фестиваля не только в Киеве, но и в 7-ми крупных областных центрах Украины: Днепре, Запорожье, Ивано-Франковске, Львове, Одессе, Ровно и Харькове", – рассказали в КГГА.

Так, уже традиционно зрители в Киеве смогут первыми увидеть новинки французского кино благодаря программе допремьерных показов как популярных, так и авторских лент разных жанров.

Отмечается, что благодаря "французской весне в Украине" в Киеве созданы урбанистические картины от лучших муралистов Франции. В 2021 году к ним присоединится художник Nelio, который создаст мурал на факультете информатики и вычислительной техники НТУУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского".

Ранее мы писали о том, что в Киеве ограничат скорость авто до 30 км/час.

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По материалам: Подробности