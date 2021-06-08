День Независимости: Кабмин утвердил празднование

Во вторник, 8 июня, правительство утвердило план мероприятий по подготовке и празднованию Дня флага и 30-й годовщины независимости Украины.

Ко Дню флага предусмотрено проведение церемонии торжественного поднятия флага Украины при участии президента, руководителей органов власти в Киеве и населенных пунктах, где реализован проект "Самый большой государственный флаг Украины", а также в дипломатических учреждениях за границей.

Ко Дню независимости предусмотрено проведение: торжественного заседания Верховной Рады, торжественного концерта и парада войск на ул. Крещатик и Майдане Незалежности (с пролетом авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров), артиллерийского салюта на Трухановом острове.

Также в Киеве (Михайловская площадь и Владимирский проезд) будет организован показ современных образцов вооружения и техники сил безопасности и обороны.

Кроме того, будет организовано торжественное прохождение катеров и пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники на реке Днепр (Киевский речной вокзал, Труханов остров).

В Одессе на внешнем рейде морского порта состоится торжественное прохождение боевых кораблей и судов, а также пройдет пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники.

Отметим, что 23 августа состоится учредительный саммит Крымской платформы, а также пройдет первый форум социально-гуманитарного направления Саммит первых леди и джентльменов на территории Национального заповедника София Киевская.

Ранее мы писали о том, что Дуда посетит Украину на День Независимости.

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По материалам: Подробности