Общество

День Конституции-2021: сколько будут отдыхать украинцы

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День Конституции-2021: сколько будут отдыхать украинцы

День Конституции Украины, который ежегодно отмечается 28 июня, в 2021 году приходится на понедельник. Согласно статье 73 Кодекса законов о труде, этот день является нерабочим, в связи с чем украинцы будут отдыхать три дня подряд: 26, 27 и 28 июня.

Всего в июне 2021 года будет десять официальных выходных. Еще один дополнительный нерабочий день предусмотрен в связи с празднованием православного праздника Троицы, которая в этом году выпадает на 20 июня.

День Конституции Украины является единственным государственным праздником, который закреплен в самой Конституции.

Он отмечается в годовщину принятия Основного закона депутатами Верховной Рады. Это событие состоялось в 1996 году, на пятый год после провозглашения независимости.

До этого в стране использовалась Конституция УССР. Чтобы принять исторический документ, депутаты работали всю ночь – в целом непрерывно 23 часа. Во время голосования "за" высказались 315 народных избранника.

Как сообщали "Подробности", в июне 2021-го украинцев снова ждут затяжные выходные – на Троицу отдыхать будем три дня подряд. 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 11 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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