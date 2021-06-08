Общество

9 июня в Украине пройдут дожди, местами – с грозами

Photo of Admin Admin Send an email 9 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Всреду, 9июня, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, набольшей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, пройдут грозы. Вотдельных районах насевере ивостоке ночью иутром будет наблюдаться туман, видимость снизится до40-400м.

9 июня в Украине пройдут дожди, местами – с грозами©pixabay.com

Ветер юго-западный, северо-западный, 3-12м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +13…+16 °С, днем температура воздуха составит +20…+22 °С.

Назападе температура воздуха составит +14…+15 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +22…+25 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+13…+14 °С, днем температура воздуха поднимется до+20…+22 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +14…+16 °С, днем воздух прогреется до+22…+23 °С.

9 июня в Украине пройдут дожди, местами – с грозами

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 10 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Приглашение в США и 900 тысяч доз вакцины: у Байдена рассказали о переговорах с Зеленским

1 час ago

Украину ожидает игорный бум. Вскоре откроются 37 новых заведений

2 часа ago

Уступила действующей чемпионке: Костюк завершила выступления на “Ролан Гаррос”

3 часа ago

Приглашение Зеленского к Байдену опровергает «вброс» о препятствии в контактах – Корниенко

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button