9 июня в Украине пройдут дожди, местами – с грозами
Всреду, 9июня, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, набольшей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, пройдут грозы. Вотдельных районах насевере ивостоке ночью иутром будет наблюдаться туман, видимость снизится до40-400м.
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Ветер юго-западный, северо-западный, 3-12м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +13…+16 °С, днем температура воздуха составит +20…+22 °С.
Назападе температура воздуха составит +14…+15 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +22…+25 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+13…+14 °С, днем температура воздуха поднимется до+20…+22 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +14…+16 °С, днем воздух прогреется до+22…+23 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo