В Украине смягчили условия въезда для иностранцев

Кабинет министров разрешил иностранным гражданам при пересечении границы, кроме результата теста методом полимеразной цепной реакции предоставлять результаты экспресс-тестов на определение антигена.

Об этом говорится в соответствующем постановлении от 2 июня 2021 г. № 583 "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 9 декабря 2020 г. № 1236", обнародованном на Правительственном портале.

Также можно предоставлять документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от коронавируса вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданного на английском языке или с переводом на английский язык.

Ранее мы писали что с мая 2021 года данными о нарушителях самоизоляции в Украине начнут обмениваться Минздрав, Нацполиция и Минцифры. Налаживание обмена данными в отношении лиц, нарушающих условия самоизоляции с использованием мобильного приложения системы "Вдома".

Кроме того, гражданам, которые въезжают на территорию Украины с оккупированного Крыма и Донбасса, не нужно будет проходить самоизоляцию. Для этого они должны будут получить отрицательный тест на коронавирус, тесты на антиген будут бесплатными для граждан Украины.

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По материалам: Подробности