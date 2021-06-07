В 5-ти областях Украины 8 июня ожидается пожарная опасность наивысшего уровня

8июня вбольшинстве районов Волынской, Ровненской, Тернопольской, Житомирской иСумской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Вомногих случаях причиной масштабных пожаров вприродных экосистемах становится человеческий фактор. Граждане зачастую пренебрегают правилами пожарной безопасности.

Вдневное время пожар бывает сложно заметить, занесколько часов при умеренном ветре огонь может охватить значительную площадь. Сбои вэлектроснабжении объектов или электростанций вблизи лесов также могут стать причиной пожара.

Сообщайте окострах, оставленных без присмотра. Если вызаметили пожар, который быстро распространяется ивыходит из-под контроля, немедленно заявите онем впожарную службу.

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По материалам: Gismeteo