Общество

Погода в Украине 8 июня: облачно с прояснениями, дожди с грозами

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Вовторник, 8июня, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, вбольшинстве областей пройдут дожди сгрозами. Вотдельных районах насевере ночью иутром сгустится туман, видимость снизится до60м. Ветер юго-западный, северо-западный, 4-12м/с.

Погода в Украине 8 июня: облачно с прояснениями, дожди с грозами

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +13…+16 °С, днем температура воздуха составит +20…+23 °С.

Назападе температура воздуха составит +13…+15 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +23…+25 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+12…+14 °С, днем температура воздуха поднимется до+19…+21 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +13…+16 °С, днем воздух прогреется до+21…+24 °С.

Погода в Украине 8 июня: облачно с прояснениями, дожди с грозами

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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