Общество

Миллион украинцев вакцинировались против COVID

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Миллион украинцев вакцинировались против COVID

В Украине по состоянию на сегодня, 7 июня, получили первую дозу вакцины против коронавируса более 1 млн украинцев. Из них полностью иммунизированных (получили вторую дозу) – более чем 147 тысяч человек.

"С начала вакцинации было сделано 1 241 008 прививок, из них получили 1 дозу – 1 241 006 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 147 118 граждан (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 388 124 прививок",- говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, за минувшие сутки от коронавируса были привиты 24 860 человек. Одну дозу получили 24 406 граждан, полностью иммунизированы – 454 человека.

"По состоянию на 7 июня 2021 в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 646 129 человек", – добавляют в Минздраве.

Читайте также последнюю статистику о больных коронавирусом в Украине.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 32 секунды ago
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