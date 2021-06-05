Вакцинация в Украине: обнародованы невероятные данные иммунизации граждан

На территории Украины за минувшие 24 часа прививки от коронавирусной инфекции получили 57 440 человек. Первую дозу препарата за сутки укололи 53 710 украинцев, а завершили иммунизацию двумя дозами 3 730 граждан.

С начала кампании по вакцинации в стране проведено 1 177 373 прививок. Первую прививку получили 1 177 371, при этом полностью иммунизированы 142 792 человека.

Отмечается, что согласно данным Минздрава, по состоянию на 5 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 635 704 человека.

Читайте также, в Украине по состоянию на 30 мая 2021 года медики утилизировали 742 дозы вакцины от коронавирусной болезни COVID-19. В это количество входят те вакцины, которые были разбиты и повреждены, сюда входят также дозы, которые не подлежат использованию

Кроме того, 5-6 июня, в Ривне заработает Центр массовой вакцинации от COVID-19. Вакцину могут получить люди, которые изъявили желание вакцинироваться от коронавируса и записались на очередь для прививки у семейных врачей или через приложение "Дія".

Ранее мы писали, что на территорию Украины доставили новую партию вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании AstraZeneca. Препарат смогут получить те граждане, которые были привиты первой дозой препарата Covishield/AstraZeneca.

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По материалам: Подробности