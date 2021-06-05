В Дели зафиксирован самый холодный июньский день в истории

ВИндии наНациональной столичной территории Дели 1июня 2021 года был зарегистрирован самый холодный июньский день завсю историю наблюдений. Температура вмегаполисе понизилась до+17,9 °C, сообщает The Watchers.

Поданным Метеорологического департамента Индии (IMD), 1июня температура вДели упала из-за пыльной бури иночного ливня. Предыдущий рекорд холодного июньского дня был зарегистрирован 17июня 2006 года исоставил +18°C.

Савгуста 2020 года вгороде устанавливаются все новые иновые погодные рекорды, ежемесячно фиксируется минимум один крупный рекорд.

Вавгусте 2020 года вДели выпало 236,5мм дождя, что стало максимальным показателем замесяц с2013года.

Всентябре город пережил самый теплый месяц за20лет, когда средняя максимальная температура достигла +36,2 °C, побив предыдущий рекорд 2015года, составлявший +36,1 °C.

Воктябре столичная территория побила рекорд за58лет, достигнув средней минимальной температуры +17,2 °C.

Вмае 2021 года под влиянием циклона «Тауте» Дели побил рекорд самого высокого однодневного количества осадков: 119,3мм, это произошло 19и20мая.

Метеорологи изSkymet Weather сообщили, что предмуссонные активности возникают из-за западных возмущений ициклонической циркуляции. Они становятся пусковыми механизмами для развития грозовых облаков, которые вызывают пыльные бури иливни сгрозами.

©Skymet Weather

По материалам: Gismeteo