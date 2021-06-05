Общество
Погода в Украине 6 июня: кратковременные дожди с грозами
Ввоскресенье, 6июня, вУкраине прогнозируется переменная облачность, постране пройдут кратковременные дожди сгрозами. Ветер западный, северо-западный, 4-11м/с.
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Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +12…+15 °С, днем температура воздуха составит +20…+21 °С.
Назападе температура воздуха составит +10…+13 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +20…+23 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+12…+14 °С, днем температура воздуха поднимется до+19…+20 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +13…+16 °С, днем воздух прогреется до+20…+21 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo